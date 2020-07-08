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Ferma.expert - информационный портал-сообщество для фермеров

Наш сайт для фермеров, дачников и садоводов. Мы публикуем полезные статьи и инструкции, а каждый участник может задать свой вопрос и поделиться своим опытом или опубликовать историю.

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Что это за гриб? 2 Ответа | голос
Как называется сорт вишни? 2 Ответа | голос
Что за болезнь на винограде? Ответ | голос
Что за болезнь у огурцов? 2 Ответа | голос
Как коровам начинать давать сыворотку? Ответ | 2 голоса
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