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Ferma.expert - информационный портал-сообщество для фермеров
Наш сайт для фермеров, дачников и садоводов. Мы публикуем полезные статьи и инструкции, а каждый участник может задать свой вопрос и поделиться своим опытом или опубликовать историю.
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Публикации пользователей в группах
Мой опыт выращивания брюквы
14.09.2020
Арбузов в этом году много, а толку мало
12.09.2020
Яблочный сезон в Красноярске
09.09.2020
Варенье из арбузных корок: эксперименту быть!
07.09.2020